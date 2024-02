Homem é atropelado em via pública por motociclista no interior do Acre

Francisco Pereira do Nascimento, conhecido carinhosamente como “Chico Rola”, morador do rio Macauã, foi vítima de um atropelamento na tarde desta sexta-feira, 2 de fevereiro, em Sena Madureira (AC). O incidente ocorreu quando ele tentava atravessar a Rua Maranhão, na conhecida baixada do bairro Cristo Libertador.

O impacto deixou Chico Rola caído no solo, sangrando pelo nariz e pelo ouvido, necessitando de atendimento imediato. Socorristas o encaminharam para o Pronto Socorro do Hospital João Cancio Fernandes, onde a equipe médica inicialmente relatou a ausência de fraturas aparentes. Contudo, em virtude do estado de consciência parcial de Chico Rola, uma transferência para Rio Branco está sendo planejada para exames mais detalhados.

A motocicleta envolvida no acidente era ocupada por dois moradores locais. Um deles também foi levado ao Pronto Socorro de Sena Madureira para avaliação médica.