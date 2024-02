Ifac irá pagar auxílio emergencial para estudantes atingidos pelas enchentes

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Diretoria de Assistência Estudantil, irá realizar o pagamento de Auxílio Emergencial aos estudantes atingidos pelas enchentes. O benefício, que será pago em parcela única de R$ 600, é destinado a alunas e alunos que estão desabrigados, desalojados ou que tiveram perdas materiais (danos permanentes à residência, móveis e/ou eletrodomésticos).

Os estudantes que tiverem interesse em receber o valor devem encaminhar informações, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Dsaes, no período de 27 de fevereiro a 01 de março.

Além do pagamento do Auxílio Emergencial, o Ifac, por meio do Núcleos de Assistência ao Estudante dos campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri, também está acompanhando e orientando os estudantes afetados pelas enchentes.