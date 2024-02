Jovem que ameaçou mãe é morto à tiros no Segundo Distrito de Rio Branco; VÍDEO

O homicídio ocorreu por volta das 22h horas da noite deste domingo (11), no Ramal do Macarrão, bairro Belo Jardim 1, Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações obtidas no local pela equipe de reportagem do ContilNet, um jovem de 19 anos, identificado como André Barroso, caminhava em via pública sozinho no ramal do Macarrão, próximo a sua residência, quando foi surpreendido por duas pessoas.

Um dos homens sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção a vítima, que foi atingida e caiu instantaneamente ao solo. Logo em seguida, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

Populares que escutaram os disparos saíram na rua para ver o que havia acontecido e encontraram André ao solo agonizando pela vida. Imediatamente ligaram para o 192 (Samu), que enviou a equipe médica de suporte avançado. Quando os socorristas chegaram ao local, devido a gravidade dos ferimentos, só puderam atestar o óbito do rapaz.

A Polícia Militar foi acionada, militares do segundo batalhão estiveram no local, colheram informações com testemunhas, fizeram buscas nas proximidades na intensão de prender os atiradores, porém, nenhum suspeito foi localizado até o momento.

A mãe de André, identificada como Valsinete da Conceição Barroso, conversou com nossa equipe de reportagem e disse que seu filho tinha transtornos mentais. Ela relatou que seu filho já fez parte de facção criminosa, porém, tinha rasgado a camisa. Valsinete chegou a falar que André já tinha ameaçado ela de morte várias vezes, e que temia pela sua segurança, pois, sabia que o filho tinha transtornos mentais.

Agentes da Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram na cena do crime, colheram informações para a elaboração do relatório, onde todos os dados serão repassados para os investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que irá investigar o caso.

O Instituto Médico Legal (IML) foi informado e profissionais se deslocaram ao local, realizaram todos os procedimentos periciais e recolheram o corpo para a base do IML de Rio Branco, onde será feita a Necropsia e posteriormente a liberação para o sepultamento da família.

