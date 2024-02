Juju Salimeni critica falsa aceitação ao corpo e elogia Jojo Todynho

Juju Salimeni aproveitou uma interação com os seguidores do Instagram para fazer uma crítica a falsa aceitação do corpo e aproveitou para elogiar Jojo Todynho. A cantora, por sua vez, se sentiu abraçada pela ex-panicat e reagiu à publicação.

“Acho superválida essa valorização do corpo real, desde que ela seja verdadeira. Só que não acredito muito que seja [verdadeira] de todas as mulheres que falam por aí, porque a gente vê que a maioria tentou de todas as formas deixar de estar acima do peso, com cirurgias com lipo, com tudo quanto é coisa e não deu certo, porque aí elas descobriram que não tem milagre”, explicou.