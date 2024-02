Líder do Governo na Aleac passa por cirurgia em São Paulo e não comparece à primeira sessão legislativa

O deputado estadual e líder do governo na Aleac, Manoel Moraes (PP) está internado em um hospital de São Paulo e não conseguiu comparecer à primeira sessão legislativa nesta quinta-feira (1).

Manoel precisará passar por uma cirurgia. A notícia foi dada pelo deputado estadual e atual vice-presidente da Casa, Pedro Longo (PDT), que não informou a gravidade, nem o estado de saúde do parlamentar.

O deputado assumiu a liderança do governo em setembro do ano passado, com a destituição da deputada Michelle Melo. Em algumas sessões na Aleac, Manoel já havia sido visto de cadeiras de rodas.