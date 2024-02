Luan Santana é flagrado com Jade Magalhães e romance vem à tona

Segundo Lucas Pasin, do UOL, o casal já teria voltado às boas desde dezembro do ano passado e a viagem seria, inclusive, de lua de mel. Amigos próximos, que torciam pela reconciliação, estão comemorando o suposto romance, que será anunciado em breve, de acordo com o colunista.

Jade Magalhães e Luan Santana se separaram em outubro de 2020. Foi o cantor quem tomou a decisão. Na ocasião, a mocinha ficou surpresa e chegou a bloquear o amado nas redes sociais.

No fim do ano passado, o dono do hit “Meteoro” relembrou o relacionamento durante bate-papo no PodDelas e afirmou que a música “Me desbloqueia aí” é sobre uma experiência pessoal dele, dando a entender que foi escrita para Magalhães. Na época, ele chegou a implorar: “Desbloqueia nós. Nunca te pedi nada”.

Porém, logo depois, Santana assumiu Izabela Cunha, de quem ficou noivo. No entanto, em maio de 2023 a relação chegou ao fim, depois de um ano e meio. Depois ele passou a ser visto com Yasmin Brunet, uma das melhores amigas de sua irmã, Bruna Santana, embora nunca tenha confirmado algo sério com a modelo.