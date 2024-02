Mais de 140 famílias já estão desalojadas com a cheia do Rio Acre na região de fronteira; veja situação

O Rio Acre já deixa mais de 140 famílias desalojadas desde a noite da última quinta-feira (23), em Epitaciolândia e Brasiléia, de acordo com os últimos dados das equipes de Defesa Civil dos municípios.

De acordo com a última medição divulgada pela Defesa Civil de Epitaciolândia, às 8h desta quinta-feira, o Rio Acre registrou 10,98 metros, já ultrapassando a cota de alerta, que no município é de 9,80m. Já a cota de transbordamento é de 11,40m.

No município, mais de 50 famílias que vivem em uma área com risco de alagação no bairro Beira Rio foram realojadas na Escola Municipal Bela Flor, de forma preventiva. Outros lugares já estão sendo preparados para o caso de mais famílias precisarem deixar suas casas.

Já em Brasiléia, a prefeitura, por meio da Defesa Civil, já retirou, 91 famílias de áreas de risco, que deixaram suas casas. Segundo a última atualização, 88 famílias já estão desalojadas, e nove foram encaminhadas ao abrigo, na Quadra da Escola Kairala José Kairala.

Devido à situação preocupante que se encontra a subida do Rio Acre na região, a medição está sendo realizada a cada três horas, informou a prefeitura de Brasiléia.