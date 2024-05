Netflix aumenta preço de assinaturas: veja para quanto foi

No momento, a Netflix conta com três opções de assinatura: Padrão com anúncios, por R$ 18,90; Padrão, por R$ 39,90; e Premium, por R$ 55,90.

Agora, 0 plano Padrão com anúncios consta por R$ 20,90, enquanto o Padrão poderá ser adquirido por R$ 44,90. Já o Premium passou para R$ 59,90. Ainda não se sabe se os novos valores passarão a valer apenas para novos assinantes.

Em nota enviada ao Metrópoles, a Netflix esclareceu o novo valor em seus planos: “Oferecemos uma variedade de preços e planos que se ajustam a diversas necessidades. Para oferecer cada vez mais opções de entretenimento aos nossos assinantes, ocasionalmente atualizamos nossos preços. A partir de hoje, nossos preços no Brasil começam a partir de R$ 20,90.”

O streaming ainda esclareceu que “todas as assinaturas passarão pelo ajuste”, e o novo valor será comunicado para quem já é assinante “nas próximas semanas.”

Último aumento da Netflix

O último aumento dos preços da Netflix no Brasil foi em outubro de 2023. Na ocasião, o streaming descontinuou o plano Básico na opção de assinaturas, que custava R$ 25,90 por mês.

Anteriormente, a Netflix contava com quatro planos: Padrão com anúncios, por R$ 18,90; Básico, por R$ 25,90; Padrão, por R$ 39,90; e Premium, por R$ 55,90.O streaming alegou que a medida é uma continuidade de uma fórmula já implantada nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Canadá: “Essa mudança impulsionou a adoção de nossos modelos com anúncios e planos Padrão e faremos a mesma mudança na Alemanha, Espanha, Japão, México, Austrália e Brasil na próxima semana”.