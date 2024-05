Junior Lima detalha crise no casamento e atitude que salvou relação

Junior Lima está lançando o álbum Solo — Vol. 2 nas plataformas digitais nesta quinta-feira (23/5). Na novidade musical, embalada pelo pop, o cantor aborda períodos difíceis vividos na vida artística e pessoal, como a crise no casamento com Monica Benini.

Em coletiva de imprensa, o artista revelou que quase ficou solteiro após um momento conturbado no relacionamento amoroso, que precisou de muitos ajustes para continuar dando certo.

“Acho que foi difícil para a grande maioria dos casais [durante a pandemia]. A pressão desse período não foi pouca e pra gente também. A nossa pandemia foi muito estressante e imagino que para a grande maioria das pessoas também. E a gente viveu uma fase que eu não estava bem de cabeça, a Monica também não estava”, começou Junior Lima.

”A gente teve muito estresse com obra, com as coisas que são extremamente mundanas mas que são absolutamente estressantes. E a gente viveu realmente um caos, que as vezes eu conto para alguns amigos e as pessoas falam: ‘Não, não é possível’. Foi um período muito difícil e acabou refletindo na nossa relação. Houve um período em que eu achei que a coisa estava desandando mesmo. A gente teve conversas bem sérias, do tipo, ‘ou vai ou racha’”, afirmou ele.

A superação do momento difícil aconteceu quando Junior e Monica decidiram desacelerar e entrar no eixo novamente. “Eu sei que foi um momento em que eu me liguei que na verdade, o que estava de errado era tudo externo e a gente estava deixando tudo influenciar na nossa relação. Eu estava muito intolerante com ela e ela comigo.”

“Eu lembro de ter tido um sentimento de dar uns 20 passos para trás, recuar. Vou fazer o movimento contrário, fazer um esforço para me tornar de novo uma pessoa muito mais paciente, tolerante, centrada, calma. Dei aquela desacelerada. E aí isso fez muito efeito para a gente”, contou o artista.

O desfecho se tornou a música Dá Pra Ser Leve, que ele criou junto com seus parceiros em um camping de composição para o novo álbum. “A gente estava tudo certo e estava deixando os problemas de fora atrapalharem a nossa relação”, afirmou Junior.