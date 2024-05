Ação de Deolane contra a Microsoft chegará aos Estados Unidos; entenda

A coluna Fábia Oliveira descobriu que Deolane Bezerra pode estar vivendo a sorte no amor, no entanto, certas dores de cabeça continuam a atormentar a advogada. Aqui, nos referimos à batalha travada pela ex-participante de A Fazenda com a Microsoft.

Para quem não lembra, há algum tempo, esta coluna contou, em primeira mão, que Deolane processou a empresa após ter perdido o acesso ao seu e-mail. Ela chegou a pedir uma tutela de urgência para que a Microsoft fosse obrigada a conceder o acesso imediato à conta, mas não teve sucesso.

Mas se engana quem acreditou que um mero “não” seria suficiente para fazer com que Deolane Bezerra desistisse da batalha. Na prática, a situação acabou ganhando novos contornos desde que a tutela foi negada pela Justiça.