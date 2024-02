Morre o freteiro Chico Galvão, um dos pioneiros de Brasiléia e tio da ex-prefeita Leila

A comunidade do município de Brasiléia, no Alto Acre, se despediu, neste sábado de Carnaval (10), de um dos pioneiros do município, Francisco Galvão, que faleceu prestes a completar 90 anos de idade. Chico Galvão, como era conhecido, era tio da ex-prefeita Leila Galvão, e morreu de causas naturais.

Chico Galvão ficou conhecido como motorista e freteiro, que fazia o transporte de passageiros pela BR-317, saindo de Brasiléia rumo a Assis Brasil, na região de fronteira com a Bolívia e Peru. Era apontado como um humanista, daqueles que transportavam os passageiros tendo eles dinheiro ou não para pagar a passagem.

A sobrinha ilustre e política da família, Leila Galvão, assim se despediu do tio, através de suas redes sociais: “Meu tio querido. Aprendi muito com seu humanismo e solidariedade com os mais humildes”, disse.