Situação se agrava e sobe para 7 o número de cidades do Acre com decreto de emergência por conta da seca

No Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (24), mais dois municípios do Acre decretaram situação de emergência em razão da estiagem e seca extrema de 2024. São eles: Cruzeiro do Sul e Porto Walter.

O decreto de Cruzeiro do Sul é válido por 180 dias e levou em consideração à estiagem prolongada, altas temperaturas, ondas de calor, baixa umidade e falta de previsão de chuvas para os próximos meses.

Já o decreto em Porto Walter tem validade de 190 dias e levou em consideração ainda as dificuldades do transporte fluvial, responsável pelo abastecimento do município e de comunidades isoladas.

Ambos os decretos destacam a possibilidade iminente de incêndios florestais durante esse período.

Sete municípios já pediram socorro

Na última semana outros três municípios já haviam decretado situação de emergência pelo mesmo motivo: Feijó, Epitaciolândia e Bujari.

VEJA MAIS: Mais três municípios do Acre decretaram situação de emergência devido a seca no estado

Os decretos não levam em consideração apenas a baixa quantidade de chuvas e o baixo nível apenas do rio Acre, mas também do Purus, Juruá, Tarauacá, Envira e Iaco, aliados às previsões climáticas para os próximos três meses.

A nível estadual, a situação de emergência está decretada desde 11 de junho, devido às baixas quantidades de chuvas e a possibilidade de incêndios florestais. Em 28 do mesmo mês, o prefeito de Rio Branco, capital do estado, também decretou emergência. Jordão, município isolado do Acre, também publicou o decreto.

Ao todo, sete municípios já decretaram situação de emergência ambiental no estado.