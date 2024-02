Neguinho da Beija-Flor desembarca em Rio Branco para show no Carnaval do Acre; veja recado do cantor

O cantor Neguinho da Beija-Flor desembarcou nesta terça-feira no aeroporto de Rio Branco, no Acre, para o encerramento do Carnaval da Família, que está acontecendo na Gameleira. Cheio de simpatia, o cantor aterrissou deixando recado para os acreanos: “Chegamos no Acre, em Rio Branco, para fazer o Carnaval da Gameleira”.

O show de Neguinho está previsto para as 22h no Calçadão da Gameleira. Além de Neguinho, outros artistas se apresentaram no evento que marca o encerramento do Carnaval da Família.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, recebeu em primeira mão os cliques do desembarque do cantor no aeroporto de Rio Branco, ao lado de sua banda e passistas. Confira o recado do cantor!

Quem é Neguinho da Beija-Flor?

Neguinho da Beija-Flor, cujo nome real é Luiz Antonio Feliciano, é um cantor, compositor e intérprete brasileiro. Ele ficou conhecido por sua longa e bem-sucedida carreira no mundo do samba, sendo uma figura icônica da Beija-Flor, uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro. Neguinho da Beija-Flor também é reconhecido por suas performances marcantes durante o Carnaval carioca, contribuindo para a popularidade e sucesso da escola de samba.

Veja programação: