VÍDEO: Neguinho da Beija-Flor se apresenta no Acre nesta terça-feira e manda recado antes de show

O sambista nacional, Neguinho da Beija-flor, que tem show marcado para esta terça-feira (13) no Acre, mandou um um alô à população acreana.

O cantor se apresenta durante a última noite do Carnaval da Família, organizado pelo Governo do Acre, no Calçadão da Gameleira. Em um vídeo divulgado na página no Instagram do Governo do Estado, o artista avisou que tem compromisso marcado no Acre e que está chegando.

“Dia 13 estarei aí para o encerramento do Carnaval da Família, na Gameleira. Espero você”, disse o sambista. Veja o vídeo completo: