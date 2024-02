Neymar desembarca na Arábia e é recebido com flores; veja imagens

É o fim da temporada no Brasil. Neymar já está de volta a Arábia Saudita. O brasileiro desembarcou em Riad neste sábado e foi recebido com flores nas cores do Al Hilal na chegada no aeroporto. Neymar voou em seu jatinho particular e também deu autógrafos a algumas crianças que o aguardavam.

Desde outubro de 2023, o craque brasileiro está em tratamento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco. Boa parte dessa temporada, Neymar passou no Brasil, onde se envolveu em algumas polêmicas sobre seu relacionamento, pela quantidade de festas festas, pelo Cruzeiro em que foi atração e também por estar fora de forma.

Veja imagens do desembarque de Neymar:

As imagens foram compartilhadas pela equipe do Al HIlal nas redes sociais do clube, que escreveu: “Bem-vindo de volta a Riad, nosso mágico brasileiro”.

No entanto, o time tem ido muito bem na temporada sem Neymar. Está invicto, em 19 jogos disputados e soma 53 pontos. Tem sete a mais que o o vice-líder Al-Nassr.

A expectativa dos médicos responsáveis pelo tratamento do brasileiro é que ele só volte a campo em agosto.