Nomes de acreanos foragidos em Mossoró já constam na Interpol; confira detalhes

Os detentos acreanos Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 35, que fugiram do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, na madrugada da última quarta-feira (14), tiveram seus nomes incluídos na difusão vermelha da Interpol nesta sexta-feira (16), ou seja, agora os fugitivos passam a ser procurados internacionalmente.

A informação foi confirmada pelo secretário nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia, porém, segundo o secretário, isso não significa que, para a polícia, os dois fugitivos tenham conseguido deixar o país.

O vice-presidente da Interpol para as Américas, Vandecy Urquiza, explicou que a Interpol trabalha com a possibilidade de que os dois foragidos possam tentar sair do país. Agora eles tem suas informações compartilhadas com 196 países.

Veja o perfil de Deibson Cabral e Rogério Mendonça na Interpol:

Saiba mais sobre o caso

As buscas pelos acreanos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entraram no terceiro dia nesta sexta-feira (16) e contam com mais de 300 agentes de segurança.

Durante a madrugada, as equipes de busca encontraram no meio do mato, zona rural de Mossoró, pegadas, peças de roupas e lençol. Segundo os policiais, os itens foram furtados na mesma noite da fuga, quarta-feira (14), de uma casa que fica a 7 quilômetros do presídio.

De acordo com a investigação, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento fugiram pelo o teto das celas, arrancando uma estrutura metálica de alumínio e cabos de energia ligados à iluminação da cela.

A penitenciária está passando por uma reforma. E foi justamente com uma ferramenta utilizada nas obras que os dois detentos cortaram um alambrado e fugiram no pátio do presídio. A direção da penitenciária só deu conta da fuga dos dois, duas horas depois, por volta das 05h da manhã.