Polícia Militar diz que carnavais de Rio Branco seguem sem registrar ocorrências

A festividade carnavalesca em Rio Branco mantém um cenário de tranquilidade e segurança, segundo informações da Polícia Militar do Acre (PMAC). Até o momento, não foram registradas ocorrências nos eventos realizados na Praça da Revolução e na Gameleira, Segundo Distrito.

Mesmo com a intensa movimentação de foliões e a ampliação das festividades em diversos pontos da capital acreana, as autoridades locais reportam uma celebração marcada pela alegria e pelo espírito festivo. No entanto, dez ocorrências foram registradas, entre elas vias de fato, porte de drogas e resistência à prisão, no interior do Estado, nos municípios de Porto Acre, Brasileia, Xapuri, Feijó e Sena Madureira.

A PMAC atua com cerca de 150 policiais militares nos dois grandes eventos da capital: o Carnaval da Família, na Gameleira, e Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, na praça da Revolução. Na segunda noite, aproximadamente 330 homens e mulheres foram empenhados em todo o Estado, e proporcionaram um carnaval seguro para os cidadãos.