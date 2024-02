Primeiro dia de vacinação contra a dengue tem baixa adesão em Rio Branco, diz secretaria

O início da campanha de vacinação em Rio Branco acontece nesta sexta-feira (16). Ao todo, nessa primeira etapa, a capital terá 3 pontos de imunização: a URAP Eduardo Assmar e a URAP Barral y Barral, ambas de administração da Prefeitura, e o CRIE, do governo do Estado.

Porém, no primeiro dia de campanha, a procura pela vacina entre crianças de 10 e 11 teve baixa adesão, o que preocupou a Prefeitura de Rio Branco.

“Vamos acreditar que nós não temos divulgado o suficiente. Mas eu quero acreditar que não tem mais essa preconceito contra a vacinação dentro do município de Rio Branco e principalmente, que os pais se conscientizem para trazer os seus filhos para vacinar. Porque isso é um privilégio. Graças a Deus, Rio Branco conseguiu entrar dentro do calendário do Ministério da Saúde”, disse a secretária Sheila Andrade.

A secretária lembra ainda que o governo federal escolheu a faixa etária de 10 a 14 anos por conta de um estudo epidemiológico. “Esse público é o que mais está sendo hospitalizado com dengue grave. Então a vacinação é importantíssima”, finalizou.