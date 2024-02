Quase 700 agentes de endemias atuam em força-tarefa para conter dengue no Acre

O Ministério da Saúde anunciou na semana passada a criação de um Centro de Operações de Emergência para controle da epidemia de dengue no Brasil. As atividades começaram neste sábado (3).

O centro pretende ampliar o monitoramento da pandemia de dengue no Brasil, com o objetivo de orientar a execução de ações voltadas à vigilância epidemiológica, laboratorial, assistencial e de controle de vetores.

Com a segunda maior incidência de casos de dengue no país, o Acre vai ser uma das prioridades do COE.

“Quero fazer aqui um chamamento público para a união de todo o país neste momento para proteger nossa população e para prevenir, uma vez que sabemos que a maior parte dos focos [do Aedes aegypti], mais de 75%, se encontra nas casas”, disse. “Apenas com essa união podemos avançar no sentido de estarmos protegendo nossa população desse quadro de dengue e, possivelmente, de outras arboviroses”, disse a ministra Nísia Trindade.

No Acre, a Secretaria de Vigilância informou que 697 agentes de endemias compõem a equipe montada para agir na força-tarefa montada pelo Estado.

Recorde de notificações

De acordo com os dados divulgados pelo Painel de Monitoramento da Dengue, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o número de notificações de casos de dengue em janeiro foi de 6.233 no estado do Acre.

O total de notificações de dengue em janeiro deste ano já chega a quase 69% das notificações de todo o ano de 2022, quando o estado registrou 9.098.

A capital acreana lidera o ranking de casos notificados como dengue. Ao todo, foram 2.947. Em seguida está Brasiléia, com 782, e Cruzeiro do Sul, com 661 notificações.

Governo decretou situação de emergência

No dia 5 de janeiro, o governo do Estado decretou situação de emergência por conta do aumento significativo dos casos de dengue. O decreto é válido por 90 dias.

Dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, revelam que o estado do Acre teve o segundo maior crescimento no número de casos de dengue do país no ano de 2023, quando comparado ao ano anterior, 2022.

Vacinação

No Acre, 11 municípios foram incluídos na lista do Ministério da Saúde para receber a vacina Qdenga, contra a dengue. O público-alvo será de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.Ainda segundo o governo federal, as doses da vacina serão distribuídas aos municípios em fevereiro, quando deve iniciar a aplicação.