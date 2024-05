Os produtos serão direcionados a pequenos supermercados e estabelecimentos nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. A compra deve ser feita por meio de um leilão da Conab, visando principalmente o arroz descascado e empacotado.

“Hoje estamos mandando uma medida provisória para o companheiro [Arthur] Lira colocar em votação que a gente vai ter que importar arroz da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina para baratear o preço do arroz e do feijão nesse país, que é a comida essencial para o povo”, complementou o presidente.