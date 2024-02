“Quem gosta de mim, dê uma oportunidade ao Alysson”, diz Gladson sobre disputa por Prefeitura; VÍDEO

“Dentro da pandemia, estava do meu lado”. É o que disse o governador Gladson Cameli durante uma conversa no programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, sobre o pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo Partido Progressistas, Alysson Bestene.

Gladson falou sobre o secretário de Governo, Alysson, pedindo para a população relembrar a história, quando Bestene era secretário de Saúde durante a pandemia. “As pessoas que gostam de mim, deem uma oportunidade para o Alysson. Uma pessoa que esteve quando nós mais precisamos, vamos lá relembrar a história: dentro da pandemia, estava do meu lado”, disse o chefe do Executivo.

O governador reafirmou ainda seu apoio ao secretário de Governo e disse que quem apoia Alysson, também apoia ele.

Gladson vem demonstrando apoio para a pré-candidatura de Alysson Bestene desde quando o nome do secretário foi anunciado, em meados de setembro de 2023, como pré-candidato pela deputada federal Socorro Neri, que é presidente da executiva municipal do partido.

Nas redes sociais, Alysson Bestene agradeceu novamente o apoio do governador. “Ver o apoio do nosso governador @gladsoncameli a minha pré-candidatura é sinal de que estou no caminho certo. Agradeço demais o suporte que o governador está me dando nessa grande jornada. Vamos juntos fazer mais pela população de Rio Branco!”.

