Rio Branco vence o Águia e conquista classificação na Copa Verde

O Rio Branco venceu o Águia por 2 a 0 na noite desta quarta, 28, no Zinho Oliveira, em Marabá, no Pará, e conquistou a classificação para a segunda fase da Copa Verde. Vitinho e Denílson marcaram os gols do Estrelão.

Resumo da partida

O Rio Branco apostou na marcação desde o início da partida. Em uma jogada de contra-ataque, Vitinho saiu na frente do goleiro Axel e tocou para fazer 1 a 0. O Estrelão criou mais oportunidade, mas não conseguiu ampliar o placar.

Na segunda etapa, o Águia aumentou a pressão. Contudo, aos 42, o meia Dodô fez grande jogada e tocou, Denílson recebeu e ampliou o marcador.

“Sabíamos das dificuldades e era necessário jogar com inteligência. Conquistamos um grande resultado”, disse o técnico do Rio Branco, Vaguinho Santos.

270 minutos

Um dos pilares da classificação do Mais Querido, em Marabá, foi a grande atuação do sistema defensivo. O Rio Branco comentou 270 minutos sem tomar gol.

Paysandu é o adversário

O Rio Branco vai enfrentar o Paysandu na segunda fase da Copa Verde. A partida será disputada no dia 6 ou 13 de março na Curuzu, em Belém, no Pará.