São Francisco e Adesg disputam amistoso preparatório no Florestão

São Francisco e Adesg disputam nesta quarta, 28, a partir das 9 horas, no São Francisco, um jogo amistoso como preparação para disputa do Campeonato Estadual. O time Católico estreia no domingo, 3, às 17 horas, contra o Humaitá, no Florestão, e a Adesg empatou com Andirá por 0 a 0 no primeiro jogo na competição.

Último teste

O técnico Betão Caetano vai montar o São Francisco com força máxima porque esse será o último teste antes da partida de estreia. “Temos uma base da pré-temporada e vamos realizar os ajustes finais. Esse é um amistoso importante”, avaliou o treinador.

Nova formação

Com a negociação do atacante Pedro com o futebol da Malásia, o técnico Zé Marco testa uma nova formação na Adesg visando o confronto contra o Independência. “Vamos jogar somente no dia 9 e não podemos ficar somente treinando. Precisamos jogar e testar alternativas”, explicou Zé Marco.