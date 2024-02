Via Verde Shopping recebe mural em homenagem ao Acre

O Via Verde Shopping recebeu do artista Mahatma Soares, conhecido como Mahá, um grande mural como forma de representar o Acre. Formado em Arquitetura, o mineiro, que mora no estado há 15 anos, recebeu um convite da equipe do shopping para criar uma arte que representasse as riquezas e a diversidade acreana.

“Depois de muitos projetos chegamos na figura infantil indígena, nos rios e nas vegetações e flores da Amazônia. A pintura elucida a floresta amazônica e seus seres, uma riqueza natural do nosso estado e país ganhando representatividade em um espaço tão frequentado”, destaca o artista.

O trabalho foi realizado em 84 horas e está exposto na parede ao lado da loja Sapatinho de Luxo. Segundo Mahá, foram 12 dias para finalizar a arte. Ele explica ainda que esta foi a primeira vez que fez um trabalho em um intervalo de tempo como este.

“Foi bem satisfatório, porque a equipe do Shopping foi muito legal, o pessoal da manutenção, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança. Fiz uma boa amizade com todos. Além da questão da logística do Shopping ligada a material, ligada a plataforma, que também que foi bem prestativa”, ressalta Mahá.

O artista comenta também sobre a importância de um trabalho como este, pois mostra o comprometimento com esta temática tão relevante. “Parabenizo o shopping por aceitar a proposta indígena e o tema natural e do meio ambiente. No momento em que indígenas são assassinados, florestas são derrubadas e o planeta passa por transformações ambientais, essa iniciativa representa o compromisso do espaço com a nossa floresta e os seres que nela habitam”, finaliza o artista.

As obras de Mahá podem ser vistas no Instagram do artista @mahagraffiti.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Via Verde Shopping é o primeiro shopping da cidade de Rio Branco. Inaugurado em 2011, é um espaço para boas experiências, compras, entretenimento, gastronomia e conforto.

Está localizado na região de principal expansão da capital acreana. Com ABL de 28 mil m², o empreendimento oferece um mix de 101 marcas, incluindo marcas líderes como Renner, Riachuelo, Marisa, C&A e O Boticário, e algumas exclusivas no Estado.

O único shopping da cidade conta também com seis salas de cinema stadium e premium, com tecnologia de última geração, 3D, tela maxscreen e diversas opções de lazer e entretenimento.

Mais do que um centro de compras e lazer, o Via Verde Shopping é um equipamento social que atende a cerca de 350 mil pessoas por mês e já beneficiou milhares de pessoas com iniciativas sociais, como ações de incentivo de adoção de animais, doação de sangue, arrecadação de roupas, acessórios e alimentos não-perecíveis, além de campanhas voltadas à valorização das mulheres. Saiba mais em https://www.viaverdeshopping.com.br/index.php.