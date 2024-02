Wanderley Andrade é atração nacional do Carnaval na Praça da Revolução neste sábado

O Rio Branco Folia, Carnaval da Prefeitura, que acontece na Praça da Revolução, tem como principal atração nesta segunda noite de festa, sábado (10), o show do cantor Wanderley Andrade, que vai agitar a festa com o ritmo pop calypso paraense, a partir das 22h30.

Com 30 anos de carreira, Wanderley Andrade tem um repertório feito pelos mais respeitados compositores paraenses, como Edílson Moreno, Tonny Brasil, Anterinho, Kim Marques, entre outros.

Com 30 anos de carreira, o cantor já veio outras vezes no Acre, onde coleciona milhares de fãs, que fazem questão de prestigiar seus shows pelos municípios em que ele já passou.

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, o cantor falou sobre seus shows no Acre e sobre o papel do estado na sua carreira musical.

Entre as músicas mais conhecidas do artista, estão “Traficante do Amor” e “Detento Apaixonado”, que colecionam milhões de visualizações no Youtube.