Wanderley Andrade diz que o Acre foi essencial no estouro da música ‘Conquista’ e relembra show lotado em CZS

Em uma tarde de conversa com o colunista Douglas Richer, do site ContilNet, o astro do brega paraense, o cantor Wanderley Andrade, contou suas passagens memoráveis pelo estado do Acre.

O dono de sucessos consagrados como “Traficante do Amor”, “Psicopata do Amor”, “Melô do Ladrão”, “O Detento Apaixonado”, entre outros hits, conhecido pelas palavras fortes nos sucessos e polêmicas na época, revelou que a música “Conquista” ia contra tudo o que ele já tinha cantado.

Com uma pegada mais romântica, letra mais envolvente, falando de paixão, de casais, de amor, e com um ritmo mais lento, a música não agradou os radialistas do Brasil na época. Wanderley não teve êxito em emplacar o sucesso na mídia.

Logo em seguida, o cantor foi contratado para um show em Cruzeiro do Sul, no Juruá, e um radialista acreano pediu um sucesso novo. O cantor enviou a música “Conquista”, a rejeitada na época.

Wanderley recordou que o show foi antecipado, pois o local, o ginásio, estava com superlotação na época. “O produtor me ligou antecipando o show porque o ginásio estava abarrotado de gente. Não tinha mais vaga para entrar”, contou Wanderley ao ContilNet.

Em um momento, um fã subiu no palco e pediu a música “Conquista”, deixando o cantor surpreso ao saber que o novo hit era realmente tocado no Acre. Wanderley disse que ficou emocionado ao cantar a música, onde nem a banda sabia a melodia direito. A música “Conquista” estourou nas rádios do Acre e depois serviu de referência para os radialistas do país:

“Na época, o cara do teclado não sabia tocar a música direito, aí nós entramos na música. Meu amigo, parece que estremeceu o ginásio. Então, eu nunca esqueço, o Acre pra mim, ele tem essa referência. Quando os caras não queriam tocar a música, olha aqui no Acre essa música. O Acre foi a referência e a credibilidade da minha música,” disse em entrevista exclusiva ao ContilNet.