27 concursos abrem inscrições esta semana com 4,4 mil vagas

Antes de se candidatar a qualquer seleção, é necessário fazer a leitura completa do edital. É esse documento que vai te informar as regras a serem seguidas, os requisitos necessários e as atribuições do cargo. Assim, você poderá verificar se o seu perfil profissional e a vaga oferecida combinam.

Além disso, o edital também informa o cronograma das etapas e como será realizada a classificação. Com esses dados, você pode se preparar corretamente. No caso de haver provas escritas, por exemplo, a dica é se preparar com base no conteúdo programático do edital, separando as disciplinas que serão estudadas em cada dia da semana. Não se esqueça de reservar um tempo para revisão e outro para descansar.

Se você ainda não sabe exatamente qual certame quer prestar, não se preocupe. A equipe do Concursos no Brasil reuniu uma lista com os 27 concursos que vão abrir inscrições esta semana. Veja qual é o mais próximo de onde você mora e dê o primeiro passo para entrar no serviço público.

Para ter acesso aos editais clique AQUI.