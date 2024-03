4 dicas de lingerie para usar no Home Office

O home office é uma modalidade de trabalho que deixa o dia a dia mais funcional para o profissional, porque é um perfil corporativo que permite ao trabalhador executar suas tarefas da própria casa, sem se preocupar em se deslocar para o escritório.

Porém, para deixar esse trabalho ainda mais funcional é necessário investir em algumas boas práticas e uma das medidas é dar uma atenção especial à escolha das roupas íntimas.

Pensando nisso, vamos abordar na sequência algumas maneiras de compor o look do home office, respeitando aspectos como funcionalidade e conforto.

Como escolher a roupa ideal para o home office?

O trabalho em casa precisa proporcionar bem-estar para a pessoa e, quando o assunto é peça íntima da mulher, esse aspecto é essencial.

Por exemplo, uma mulher que passa muito tempo sentada com uma calcinha desconfortável, ou que foi produzida com tecido inadequado pode, não só se sentir incomodada na região íntima, mas ficar exposta a complicações para a saúde.

Neste contexto, existem alguns aspectos essenciais a serem considerados para a escolha do sutiã ou calcinha ideal para trabalhar em casa. Confira!

Tecido;

Tamanho;

Qualidade.

Qual o melhor tecido para moda íntima?

Este é um aspecto que tem um peso preponderante na escolha da melhor lingerie. Para a mulher que trabalha muito tempo em casa e sentada, a melhor alternativa é o tecido de algodão. Além dessa, os materiais de microfibra e poliamida também geram maior conforto.

Portanto, é importante ficar atento ao tecido na hora de comprar a roupa íntima. Caso seja possível, a orientação é optar pelo conjunto com vários tecidos confortáveis para o home office, porque assim é possível variar a peça íntima no dia a dia.

Como saber o tamanho ideal da peça íntima?

Escolher o tamanho ideal é importante, não só do ponto de vista da confortabilidade, mas também para realçar a beleza da mulher.

Para não errar na escolha do tamanho, se a ideia for comprar em uma loja on-line, confira o guia de tamanhos disponível para escolha da peça. Dessa forma, é possível tirar as medidas e garantir que a peça comprada esteja adequada para o corpo.

Por que é essencial investir em qualidade?

Investir em peças de qualidade comprovada vai fazer com que a lingerie dure muito mais e proporcione mais conforto para a mulher.

Além da qualidade, também é importante pensar em formas de preservar a integridade física das peças para que elas permaneçam em bom estado por mais tempo. Pensando nisso, confira na sequência algumas dicas de higienização dos produtos!

É recomendado sempre higienizá-las à mão, usando sabão neutro e água corrente. O sabão em pó ou amaciante conta com substâncias que deixam as mãos mais irritadas;

A água corrente do banho é uma importante aliada para limpar o tecido. Por outro lado, a sugestão mais eficaz é a de usar sabonete neutro ou íntimo;

O ideal é não deixar a calcinha secando no banheiro, porque o calor do ambiente e a umidade contribuem para a proliferação de microrganismos.

Para escolher a melhor calcinha para o dia a dia do trabalho em casa, o ideal é comprá-las sempre com fornecedores que tenham qualidade comprovada no mercado, porque assim a mulher minimiza a chance de adquirir produtos inadequados.