Ana Hickmann festeja os 10 anos do filho ao lado de Edu Guedes

O sábado (16/3) foi de muita comemoração e alegria na casa de Ana Hickmann. O filho da apresentadora completou 10 anos no último dia 7 e ela reuniu amigos e familiares para festejar. Entre os convidados estava o namorado, Edu Guedes, com quem assumiu o relacionamento há alguns dias.

“Filho você merece tudo de melhor nessa vida!! Eu te amo!!! Hoje o dia foi muito especial, do jeito que me pediu. Feliz aniversário!!!!”, declarou a mamãe babona.

No comentários, o chef de cozinha também parabenizou o menino e rasgou elogios à namorada: “Alezinho, parabéns! Que Deus te ilumine. Ana, você é um exemplo de mulher batalhadora e mãe maravilhosa. Beijos com carinho”, escreveu ele.

Os seguidores de Ana Hickmann repararam na felicidade da apresentadora do Hoje em Dia, da Record: “Ela tá com um brilho diferente, né? 😍❤️”, disse uma. “Ana está sorrindo com a alma de tão linda e feliz que está… Você merece!”, afirmou outra. “Meu amores, tudo de melhor para vocês. Deus abençoe sempre”, desejou uma terceira. “Os fiscais de vida particular já vieram opinar no que não é da conta deles. A mulher virou a página, deixa ela em paz”, disparou mais um.

Após diversos boatos de affair, alimentados pelo novo casal, Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro Reprodução/Instagram

A confirmação do namoro

É real e oficial: Ana Hickmann e Edu Guedes estão, sim, namorando. A confirmação do relacionamento, após muitos rumores e especulações, foi feita pela própria apresentadora, na manhã da última terça-feira (12/3), através do Instagram.

Em uma sequência de fotos, inclusive com direito a selinho, a loira se declarou para o amado e recebeu muitas mensagens de seus fãs.

“É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas ❤️”, afirmou ela.

Os fãs do mais novo casal do momento foram à loucura: “Que lindos, que bom ver esse sorriso, Ana”, afirmou uma. “Chorei na quarta foto 🥹🫶❤️ Que lindos 🤩 Sejam felizes 💕”, desejou outra. “Vocês merecem todo amor do mundo 😍 Lindos do nosso coração 😍❤”, babou uma terceira. “Aí, simmmmm 👏🏾 Gosto de ver mulheres que saíram de relacionamentos 💩 dando Up na vida e no coração. Não vejo a hora do meu momento chegar também. Deus abençoe!”, escreveu mais uma.

Amigos famosos também comemoraram a novidade: “Que lindos ♥️ Aninha, você sabe que torço muito por sua felicidade! Você merece viver um amor verdadeiro ♥️♥️♥️”,afirmou Ticiane Pinheiro. “Anaaaaaaaa, você tá com uma luz 🌟✨ Muito Amor pra vocês 💛”, desejou Alex Gallete. “2 queridossss. Que essa união seja abençoada de pura luz 👏👏👏👏👏👏👏”, parabenizou Mauricio Mattar.

Aparição de mãos dadas

Os rumores de que Ana Hickmann e Edu Guedes estão vivendo um romance ganharam mais força no início da semana passada. E os apresentadores posaram de mãos dadas para uma foto na noite de segunda-feira (11/3), véspera de os dois assumirem o romance.

Apesar de nenhum dos dois confirmar o relacionamento, a imagem foi compartilhada nos stories do Instagram do apresentador do SBT Paulo Mathias.