Avenida Ceará terá trecho interditado durante evento de entrega do título cidadão rio-branquense a Bolsonaro

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), comunicou na noite desta quinta-feira (21) que haverá mudanças significativas no tráfego da cidade na manhã desta sexta-feira (22) de março durante a visita de Bolsonaro ao Acre.

A Avenida Ceará, uma das principais vias da capital acreana, será interditada em um trecho demarcado, a partir das 7 horas, com previsão de reabertura ao término do evento programado às 10 horas na Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac).

A interdição se faz necessária devido à realização de uma sessão especial da Câmara Municipal de Rio Branco, que contará com a presença de autoridades locais e também do presidente Jair Bolsonaro.