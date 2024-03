Bairro da Base vive cenário de guerra após águas do Rio Acre baixarem; VEJA FOTOS

Se o bairro da Base foi um dos mais afetados pela cheia do Rio Acre, também é um dos mais castigados pela vazante. A lama que restou da segunda maior enchente enfrentada pela capital deixou as casas quase destruídas no local.

As ruas estão quase intrafegáveis e os moradores estão retirando a lama de dentro de suas casas para voltarem à vida de antes. O trabalho de recuperação conta com o apoio da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Cuidados da Cidade, coordenada por Joabe Lira.

“É um trabalho feito por muitas mãos, que está sendo desempenhado com a maior celeridade possível para que as famílias retornem a suas casas o quanto antes. A ordem do prefeito é entregar bem estar às famílias afetadas o quanto antes”, afirmou.

VEJA COMO ESTÁ O LOCAL: