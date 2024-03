Bicarbonato de sódio realmente elimina agrotóxico do alimento? Entenda

Repercute nas redes, e não de hoje, que uma maneira alternativa de se livrar dos agrotóxicos presentes nos alimentos seria por meio de um produto comum: o bicarbonato de sódio.

Essa afirmação não surgiu do nada. Uma pesquisa publicada no periódico americano Journal of Agricultural and Food Chemistry analisou o efeito do bicarbonato em maçãs que continham dois pesticidas comuns: o tiabendazol e o inseticida phosmet.

De acordo com os pesquisadores, o bicarbonato de sódio se mostrou mais eficaz do que a água com cloro na retirada desses químicos da comida. Para chegar a essa conclusão, eles deixaram a maçã imersa na solução por 15 minutos. O tempo foi suficiente para reduzir 80% do tiabendazol e 96% do inseticida phosmet. Mas, sendo assim, seria então o bicarbonato de sódio a solução contra os pesticidas?

Infelizmente, a resposta é não. Alguns pontos devem ser elucidados nessa investigação para entender o porquê dessa alternativa não ser a solução.

Primeiro, a escassez de evidências sobre o assunto ainda deixa dúvidas. Existem apenas quatro artigos sobre isso sendo que, dentre eles, foram testados frutas, verduras e legumes diferentes. Além dos diferentes testes, também foram testados pesticidas diversos, não havendo qualquer tipo de padronização de metodologia para uma análise mais concreta.

Além disso, dos 16 agrotóxicos testados nos quatro estudos, o bicarbonato só foi efetivo para quatro deles, que estavam presentes na casca da maçã, na casca do pimentão, na casca do limão e na casca do pepino. A variação do que foi removido variou entre 57% a 90%, dependendo do agrotóxico testado. Logo, os agrotóxicos foram removidos apenas das cascas, não alcançando, efetivamente, as polpas.

Então, ainda que algumas evidências apontem que o bicarbonato seja capaz de remover os agrotóxicos, é preciso ter em mente que os estudos tratam apenas dos pesticidas presentes nas cascas e, dos 16 tipos, eliminou apenas 4. Para mais que isso, foram testados apenas alguns tipos de vegetais, em concentrações diferentes.

Como o bicarbonato de sódio foi capaz de limpar apenas a superfície da fruta, infelizmente, não podemos considerá-lo a solução contra essas substâncias. Por dentro, ainda é esperado a presença dos agrotóxicos.

Mas, se ainda assim você quiser utilizar o bicarbonato nos seus vegetais, saiba que não há problema. Porém, é preciso deixar claro que não há garantias que ele irá eliminar além do que o bicarbonato não irá higienizar os alimentos. Para eliminar os micróbios o ideal é utilizar a água sanitária.