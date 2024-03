Brasiléia lidera notificações de casos de dengue no Acre; veja qual faixa-etária é a mais afetada

Segundo atualizações do monitoramento em casos de dengue, realizado pela Sesacre no Observatório em Saúde, de janeiro a março de 2024 foram registradas 1.064 notificações de casos de dengue. O município de Brasiléia lidera a 1ª posição da lista, com 612 notificações.

O mês de janeiro foi o que teve mais casos de dengue registrados, sendo 838, e fevereiro e março com 210 e 16, respectivamente. Ainda segundo a contagem, Cruzeiro do Sul lidera a 2ª posição, com 125 casos, e Marechal Thaumaturgo com 90. Já a capital de Rio Branco, com o maior número de habitantes, está na 6ª posição da lista, com apenas 36 casos registrados.

Ainda segundo os dados, as faixas etárias mais registradas foram 31-55 anos (473 casos), 19-30 anos (326 casos), maior que 56 (112 casos). Veja a tabela:

Em 2023, Brasiléia também liderou a lista de notificações de casos de dengue, onde, dos 4.606 registros, 1.015 eram do município. A capital veio em segundo lugar, com 920 casos.

“É importante destacar que, apesar do aumento, que já era esperado para essa época do ano, nós não tivemos nenhuma morte por dengue no Acre nesse período. O governo do Acre, por meio da Sesacre, está fazendo seu papel. Inclusive, nos antecipando a uma possível gravidade da situação, entregamos em fevereiro 18 novos leitos de UTI, representando um investimento de 1,7 milhão de reais para garantir atendimento de qualidade à população”, ressaltou o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal.

Vacinação

O Acre foi o primeiro estado da Região Norte a iniciar a vacinação contra a dengue em adolescentes de 10 e 11 anos. Atualmente, a faixa etária para vacinação é de 10 a 14 anos de idade.

Para receber a vacina, as crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos, que precisará apresentar a carteirinha de vacinação, documento de identificação, preferencialmente Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Veja aqui os pontos de vacinação.