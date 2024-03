Cheia do Rio Purus arrastou pelo menos quatro casas e deixou cenário de destruição; FOTOS

A pequena cidade de Santa Rosa do Purus, localizada no interior do Acre, vem sofrendo em 2024 uma das maiores alagações dos últimos anos. Somente nos abrigos públicos, mais de 100 famílias foram acomodadas após terem suas casas invadidas pelas águas.

Nesta semana, porém, o rio purus que havia transbordado, apresentou sinal de vazante. As imagens feitas nos locais já descobertos mostram um cenário de destruição – ruas praticamente apartadas, outras com rachaduras, prédios danificados, dentre outras consequências.

De acordo com o radialista Pelegrino Ferreira, ao menos quatro casas foram arrastadas pela força da enchente. “Os danos provocados pela enchente foram grandes. Há famílias que perderam, inclusive, suas casas por conta da força da alagação”, comentou.

Na quinta-feira (29) o governador Gladson Cameli esteve em Santa Rosa acompanhado de perto a situação. Ao prefeito Tamir Sá (MDB) Gladson garantiu que todo o apoio necessário será dado com o fito de minimizar os impactos da alagação.



VEJA AS FOTOS: