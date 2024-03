Colisão entre veículos na Avenida Ceará deixa mulher com traumatismo craniano; vítima vai parar no PS

O acidente ocorreu no início da tarde deste sábado (09), na Avenida Ceará, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco (AC).

Segundo informações obtidas no local, um veículo modelo Renalt Clio de cor preta, conduzido pelo motorista por aplicativo identificado como Francisco seguia na Avenida Ceará no sentido quarta ponte e, ao sinalizar para entrar pela direita na rua Santa Catarina, no bairro Cadeia Velha, uma moto de modelo Honda Titan de cor vermelha, conduzida por um homem identificado por Victor Hugo, de 23 anos, tentava realizar uma ultrapassagem pela mão esquerda do veículo e não percebeu a sinalização, vindo a colidir.

Na moto, além de Victor que pilotava, tinha uma passageira de garupa identificada como Paula Clarice Moreira Souza, de 23 anos. Paula foi arremessada e caiu ao solo, batendo fortemente a cabeça.

Victor, ao perceber a gravidade dos ferimentos da amiga, imediatamente ligou para o Samu e, diante das informações, a viatura de suporte avançado 01 foi enviada para atender a ocorrência. Assim que os socorristas chegaram, encontraram Paula muito agitada e desorientada. Todos os procedimentos de socorro foram realizados, a vítima foi estabilizada e encaminhada para o Pronto-Socorro da capital, com quadro de saúde estável, porém, devido ao traumatismo craniano leve, ela ainda permanecia desorientada.

Teve um ferimento no pé esquerdo e foi entregue para a equipe médica plantonista do setor de trauma da unidade de saúde, onde deverá passar por novas avaliações.

Uma equipe de Policiais Militares do Batalhão de Trânsito passava pelo local do acidente e pararam para averiguar a situação.

Uma equipe de peritos foi ao local, realizaram todos os procedimentos periciais e o resultado indicará quem estava errado no momento do acidente.