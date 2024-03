Com apoio de Alan Rick, Embrapa desenvolve pesquisa inédita sobre o cultivo de soja no Acre

Neste sábado, 16, ocorreu a primeira edição do AcreTec: Tecnologias para o cultivo de soja e milho. O evento foi realizado na Fazenda Vale do Sol, na Vila Pia, estrada de Boca do Acre. Ambiente em que os produtores, técnicos, consultores e estudantes tiveram a oportunidade de vivenciar os resultados da pesquisa desenvolvida pela Empresa Brasileira de Agropecuária – Embrapa/Acre – sobre as melhores espécies de soja para o cultivo no nosso estado. Estudos que estão sendo custeados com R$ 350 mil de emenda destinada pelo senador Alan Rick.

“Com os resultados desses estudos, nós vamos reduzir a chance do produtor errar. Porque, se a Embrapa junto com as empresas já testaram, ele vai poder fazer uma escolha mais assertiva. A gente sabe que a margem de lucro está pequena, as dificuldades que o produtor tem para produzir, então ele não pode errar, e é como se a Embrapa estivesse errando, no bom sentido, para ele, testando para que ele não perca aquele tempo, aquele recurso para fazer os testes que seriam necessários. Então a gente já entrega esse resultado para o produtor. Essa é a nossa missão.” – esclareceu Bruno Pena, chefe geral da Embrapa Acre.

O senador Alan Rick comemorou os avanços e já garantiu mais recursos para a continuidade dessa e de outras pesquisas.A Embrapa Acre está de parabéns. Já executando o recurso que destinamos e gerando benefício real para os nossos agricultores. A equipe realiza um trabalho extraordinário. Tanto que já destinei mais R$ 500 mil para a continuidade dessa e de outras pesquisas. E, agora, dentro da nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do senado, da qual sou presidente, conseguimos alocar R$ 30,2 milhões para que a Embrapa no Brasil inteiro possa realizar pesquisas de soja, milho, cacau e outras culturas e continuar fortalecendo as pecuárias de corte, leiteira e outras culturas no nosso estado e em todo Brasil.” – finalizou.

O agropecuarista Ricardo Leite contou que os estudos são importantes para o avanço da produção de soja no estado e região. “A agricultura não permite erro. O desenvolvimento de tecnologias ajuda muito para prevermos o que é possível e evitar prejuízos. Então, a Embrapa, o senador Alan Rick, os produtores parceiros que estão cedendo suas áreas para esses estudos estão de parabéns. Nós que investimos na produção de grãos agradecemos.” – disse.Soja no Brasil e no Acre

O Brasil é o maior produtor e exportador de soja no mundo. Em janeiro deste ano, o país registrou recorde histórico. As exportações atingiram a marca de 2,6 milhões de toneladas, um crescimento de mais de 200% em comparação com janeiro de 2023, que registrou 830 mil toneladas exportadas. O farelo de soja também apresentou um aumento significativo, passando de 1,4 milhão de toneladas em janeiro de 2023 para 1,9 milhão em janeiro de 2024, representando um crescimento superior a 30%.

No Acre, a soja foi o produto mais exportado em 2023. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e de Serviços, o valor alcançado com a comercialização do grão chegou a US$ 18,8 milhões. Aumento de 31,4% em relação ao ano anterior.