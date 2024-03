Com apoio de Michelle Melo, 8ª edição do desafio Reis do Tatame tem recorde de público

O evento esportivo que aconteceu na manhã deste sábado, 30, na escola Glória Perez, já é uma tradição para os praticantes de Jiu-jítsu no Acre.

Na sua 8ª edição o Desafio Reis do Tatame, promovido pelo projeto “Escola do Jiu-jítsu”, teve 30 lutas casadas entre adolescentes, jovens e adultos reunindo mais de 160 pessoas que prestigiaram o evento.

O lutador Alex de Souza, que participa do projeto Escola do Jiu-jítsu, falou sobre a competição e como o evento estimula a prática esportiva no Acre.

“Estou nesse projeto já tem 8 anos e sei da sua importância para o surgimento de novos atletas tanto na parte alta da cidade como em outras regionais e municípios do nosso Estado. Quero deixar em especial um agradecimento a deputada Michelle Melo, que vem ajudando a gente tanto na organização desse evento como também na rotina das nossa atividades. Estamos vivendo um sonho com o fortalecimento desse desafio que amplia o calendário de atividades no nosso estado,”relatou o atleta.

Além do apoio a Deputada Michelle Melo, também disponibilizou parte da sua equipe de gabinete para auxiliar nas demandas organizacionais relacionadas ao evento.

Joamerson Andrade que é o idealizador do projeto Escola do Jiu-jítsu e coordenador do Desafio Reis do Tatame 2024, reafirmou a importância do apoio destinado pela deputada Michelle Melo.

“ Esses são eventos benéficos, tanto para a sociedade geral como principalmente aos jovens. O nosso trabalho esportivo tem como objetivo tirar os jovens do mundo da criminalidade, das drogas e isso só é possível com apoio como o que recebemos da Dra Michelle Melo que é a principal parceira do nosso projeto. O nosso sentimento é de gratidão e principalmente de dever cumprido com o sucesso e a realização do 8ª desafio Reis do Tatame,” explicou o professor e multicampeão de Jiu-jítsu, Joamerson Andrade.