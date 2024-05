Morre Willian Fernandes, contador que ajudou a implantar o movimento do rock no Acre

O corpo do contador Willian Manoel Gomes Fernandes, acreano de Rio Branco e antigo morador da Cohab do Bosque, será sepultado neste sábado (11), no Cemitério São João Batista. Ele foi encontrado morto pela esposa em casa na tarde da sexta-feira (10), no Conjunto Manuel Julião, e a suspeita é que tenha morrido de um ataque cardíaco fulminante.

Willian Manoel Gomes Fernandes tinha 58 anos, completados no último mês de março. Tinha um casal de filhos, de um casamento anterior. Era um ex-integrante do movimento que introduziu o Rock and Rol na juventude local e estava conversando com os antigos amigos para assistirem juntos às transmissões via TV da edição do Rock In Rio 40 anos, em celebração ao primeiro evento do gênero, no Rio de Janeiro, do qual foi um dos espectadores in loco.

“Era um roqueiro de essência”, definiu o amigo professor Jersey Brasil, que comunicou a morte aos restantes dos amigos. Nosso amigo vai deixar muita saudades”, definiu.