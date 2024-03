Concurso Sefaz tem data de provas adiadas; confira novo cronograma

Está adiada a aplicação das provas do concurso Sefaz AC (Secretaria da Fazenda do Estado do Acre). Avaliação ocorreria no dia 10 de março.

A decisão foi publicada na página oficial da banca Cebraspe, organizadora do certame, nesta sexta-feira, 1º de março, e foi motivada pelas fortes chuvas que estão ocorrendo no estado do Acre.

Uma nova data provável para aplicação das provas objetivas e discursivas já foi anunciada, sendo o dia 2 de junho de 2024.

Dessa forma, a data de outros eventos envolvendo o certame também foram impactadas. Confira, abaixo, como ficou o cronograma do concurso Sefaz AC após a retificaçaõ:

Confira o comunicado na íntegra.

Neste 1º de março também foi divulgada a estatística de inscrições . A organizadora registrou o total de 22.639 candidatos inscritos para concorrer às 164 vagas em quatro cargos distintos.

O cargo com a maior concorrência total foi Técnico da Fazenda Estadual, com 229.98 candidatos por vaga. Por outro lado, o cargo com a menor demanda foi Contador, com 28.44 candidatos por vaga.

O cargo de Auditor da Receita Estadual registrou 61.94 candidatos por vaga e Especialista da Fazenda Estadual, 119.38 candidatos por vaga.

Panorama do concurso Sefaz AC

De acordo com o edital, as 164 vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Auditor da Receita Estadual: 48 vagas;

Contador: 9 vagas;

Especialista da Fazenda Estadual: 47 vagas; e

Técnico da Fazenda Estadual: 60 vagas.

Veja, detalhadamente, o quadro de vagas:

Os aprovados no concurso Sefaz AC receberão os seguintes salários iniciais:

Auditor da Receita Estadual: R$ 20.524,32;

Contador: R$ 9.171,85;

Especialista da Fazenda Estadual: R$ 9.171,85; e

Técnico da Fazenda Estadual: R$ 3.190,24.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para os cargos de nível superior e 30 horas semanais para o cargo de nível médio.

Confira a estrutura das provas para cada cargo:

As provas, após a retificação, serão realizadas no dia 2/6/2024, nas seguintes cidades do Estado do Acre: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

Resumo do concurso Sefaz AC