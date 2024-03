Confira o horóscopo para todos os signos no feriadão de Páscoa

É Páscoa e então o céu transborda em renovação e reflexão. Entre os cristãos, a data é quase tão importante quanto o Natal. Do nascimento de Jesus, ao final de dezembro, à data da sua ressurreição, há um intervalo de tempo que foi calculado segundo critérios astronômicos, cuja celebração remete aos primórdios da civilização, em uma era pré-cristã. E é assim, com esse tom mágico, que este feriado dá as caras.

Como data móvel no calendário, a Páscoa é sempre marcada para que caia no primeiro domingo de Lua Cheia depois do Equinócio Vernal, que sinaliza o início da primavera, no Hemisfério Norte, e do outono, no Hemisfério Sul. Na Antiguidade, essa troca de estação climática, que corresponde ao ingresso do Sol no signo de Áries, somada ao simbolismo da Lua em seu ápice, é que inspirou muitas festas pagãs dedicadas ao culto de deuses e deusas relacionados à fertilidade.

Aliás, é dessas tradições, tão antigas quanto os primeiros assentamentos para a vida em sociedade, que vem o simbolismo do coelho e dos ovos. Como animais que se reproduzem com facilidade, os coelhos foram relacionados à prosperidade e à fartura. Já os ovos aparecem também em diversas mitologias associados à ideia de renascimento e de renovação natural de ciclos.

Este ano, os símbolos da Páscoa são ainda reforçados pelo período entre eclipses. No último dia 25, o ápice da Lua Cheia foi também um Eclipse Lunar Penumbral. Como eclipses acontecem sempre em pares, no próximo dia 8 de abril, haverá um Eclipse Solar Total. Nesse meio tempo, o astral fica sensível e revelador.

Com a Lua transitando pelo signo da fé, retratado no mítico arqueiro de Sagitário, o fiado da Páscoa fecha o mês de março em grande estilo. É para renascer em si mesmo, reforçando crenças positivas e que tenham o poder de conduzir à vida, à luz e à prosperidade no mais amplo sentido.

Feliz Páscoa!

Observe: dos cerca de 80% de iluminação, na noite da sexta-feira, dia 29, a Lua Cheia passará a ter cerca de 60% do corpo iluminado, depois do pôr do Sol, no domingo, dia 31. Passando pela Constelação de Escorpião, a Constelação do Serpentário e a Constelação de Sagitário, a rainha da noite estará brilhando ao lado de estrelas bem proeminentes no céu como, por exemplo, Acrab, a estrela Beta do mítico aracnídeo celeste, na noite da Sexta-Feira Santa.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: aproveite o feriado para arejar a mente e investir em programas culturais, ariano. É hora de crescer internamente.

Touro: esteja com quem realmente valoriza a sua companhia, taurino. É fundamental que você consiga ter espaço para a cumplicidade e a parceria.

Gêmeos: é hora de se expressar, mas tomar cuidado com as palavras, geminiano. O céu favorece o diálogo e os relacionamentos construtivos.

Câncer: curta o feriado, mas não deixe de cuidar também da sua saúde, canceriano. É importante organizar a agenda para dar conta de tudo.

Leão: aproveite o momento de descanso para investir em você, leonino. O astral pede que você seja espontâneo para conquistar o que quer.

Virgem: o momento pede mais foco na família e na vida íntima, virginiano. É hora de você cuidar do seu universo interno.

Libra: aproveite o descanso para circular, ver gente e trocar ideias sobre assuntos variados, libriano. O céu pede novas experiências.

Escorpião: mantenha o foco e organize a sua vida, escorpiano. É hora de você estabelecer prioridades e se organizar.

Sagitário: você está inspirado e cheio de magnetismo, sagitariano. Procure cuidar de você e do seu corpo.

Capricórnio: o astral incentiva a introspecção e o cuidado com a espiritualidade, capricorniano. É fundamental que você mantenha a mente descansada.

Aquário: esteja próximo de quem você gosta, aquariano. É importante trocar experiências e valorizar as boas companhias.

Peixes: pense no longo prazo, pisciano. O céu pede mais planejamento e serenidade para você alcançar os seus objetivos.