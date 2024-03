Destroços de avião que estava desaparecido são encontrados em área de mata

O avião, um bimotor modelo Seneca com capacidade para seis ocupantes, havia decolado ontem à noite do Aeroporto Estadual de Jundiaí com destino ao aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte da capital, mas não conseguiu pousar devido à presença de óleo na pista. O piloto decidiu retornar a Jundiaí, mas perdeu contato com a torre de controle quando sobrevoava a região da Serra do Japi, uma área de mata no município vizinho de Várzea Paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu por volta de 20h40 de quinta-feira.