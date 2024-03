Em Cruzeiro do Sul, cantor Pedro Lucas apresenta show “Por Um Fio” pela primeira vez

Ao ser perguntado sobre a ‘mensagem principal’ do projeto “Por Um Fio”, o cantor acreano Pedro Lucas, 22, afirma que se trata de um trabalho de reconexão. Com suas raízes acreanas na música e uma mensagem contra a violência e o ódio. É esta mensagem que o artista leva para Cruzeiro do Sul no dia 05 de abril, no Teatro dos Náuas, às 19h, com entrada gratuita.

“Antes, o álbum se chamava “Menino Mulher”, música que escrevi em 2019. Essa música se parece um pouco comigo. Como eu era, como eu me comportava, como eu me sentia. Então, tinha um sentido e depois que aconteceu este evento traumático, eu fui interrompido e o conceito do álbum se transformou”, declara Lucas sobre a história por trás do álbum

Conheça agora um pouco sobre o álbum e o show que serão apresentados na terra natal do cantor no Juruá.

Por um fio

O evento traumático que Pedro Lucas se refere ao crime de ódio que sofreu em 2021. No ocorrido, o artista teve seu olho perfurado por uma chave de fenda. Segundo Lucas, após a violência sofrida, ele mudou “de Menino Mulher para Por Um Fio, justamente porque naquele contexto a minha vida passava por um fio”.

Conforme dito pelo cantor, o registro teria um conceito mais animado, porém acabou sendo mais dramático. Muito por conta do trauma sofrido, o que o impediu até de voltar para o estúdio para cantar de novo.

Guerreiros

Sobre a mudança de nome, Pedro Lucas afirma que a música “Por Um Fio” já estava no disco, sendo o nome do disco após o caso de violência. Ele fala sobre a canção “Guerreiros”, criada após e que é um desabafo sobre a situação difícil vivida.

Na construção do show, Pedro contou com uma equipe de amigos e profissionais que desenharam o conceito de uma forma que o intérprete descreve como “lindo e maravilhoso”:

“A produção do Luck Aragão e Sérgio de Carvalho, que foi maravilhosa. Também contei com a direção artística do nosso incrível Diogo Soares. É um show pensado para ter um começo, meio e fim. Vem desde o começo da minha vida em Cruzeiro do Sul até eu começar a conhecer os meus amigos da música. É um show que realmente é a história da minha vida”, ressalta Pedro Lucas.

Ele também seus acompanhantes na guitarra, no baixo e na bateria Jorge Anzol, Gabriel Oliveira e Isabel Dará, o figurinista Sioduhi e o técnico de iluminação Rabicó.

Cruzeiro do Sul

“É um momento muito especial e marcante na minha carreira. Vou estar pela primeira vez fazendo um show, que é um show tão significativo para mim, para minha cidade natal, para os meus familiares, para os meus primos. tios e tias. Tô bem empolgado, muito ansioso, mas eu tenho certeza que vai ser mágico, essa reconexão com as minhas raízes”, disserta Pedro Lucas sobre apresentar o “Por Um Fio” pela primeira vez em Cruzeiro do Sul.

Com a mesma estrutura da apresentação de março de 2023 em Rio Branco, o cantor se mostra animado para falar sobre a mensagem que compôs dentro do disco. Para Pedro, a chance de se reconectar com a música clássica acreana – com várias reinterpretações dentro do disco – e poder de posicionar contra a violência contra corpos historicamente atacados pelo preconceito, dá o tom da produção.

“A mensagem desse show é uma reconexão com a ancestralidade, com as pessoas que me antecederam. E também criar um espaço de diálogo. Onde você vai ver algumas experiências de pessoas que passaram por crime de ódio. E é claro, é uma boa oportunidade também para apoiar e conhecer um músico local. A entrada do show é gratuita e eu acho que é uma boa oportunidade para muita gente poder sentir essa experiência”, finaliza.

Com entrada gratuita, Pedro Lucas apresenta o show “Por Um Fio” em Cruzeiro do Sul, no Teatro dos Náuas, às 19h em 05 de abril, sexta-feira.