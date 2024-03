Gladson Cameli filia Fernanda e Suly no PP e rasga elogios a prefeita: “Uma liderança”

O governador Gladson Cameli filiou nesta segunda-feira (25) a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, o vice-prefeito Carlinhos do Pelado e a pré-candidata à Prefeitura de Brasiléia, Suly Guimarães, com festa na sede do partido, em Rio Branco (AC).

Durante o evento de filiação, Gladson enfatizou o feito de Fernanda ao ser reeleita como prefeita nas eleições de 2020. “Ela é uma prefeita bem avaliada, com dois mandatos consecutivos. Ela tem uma história. Receber ela, de braços abertos, essa grande liderança, isso fortalece o Progressistas”, disse.

Sem citar o racha causado no partido por conta das declarações da deputada federal Socorro Neri, Cameli disse que é um democrata e que vai respeitar todas as opiniões.

“Nosso propósito aqui não é nem o meu, nem o da Fernanda. É sempre o diálogo e a democracia. Esse é o meu perfil. O novo da política é respeitar as opiniões, é ser democrático e de fato, cuidar da vida das pessoas”, finalizou.

O ato de filiação teve a participação de quase todos os vereadores da Câmara Municipal de Brasiléia, além da vice-governada Mailza Assis, do secretário de Governo, Alysson Bestene e de deputados estaduais como Tadeu Hassem, irmão de Fernanda, Nicolau Júnior e Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa do Acre. O deputado federal Zezinho Barbary também marcou presença.