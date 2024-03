Em visita a Senador Guiomard, Bolsonaro é recebido pela população do município; FOTOS

Em sua última agenda pública no estado do Acre, o ex-presidente Jair Bolsonaro visitou o município de Senador Guiomard, neste sábado (23).

O ex-presidente visitou a construção de 31 casas populares que estão sendo construídas na cidade, fruto de emendas parlamentares do senador Marcio Bittar, durante a gestão de Bolsonaro.

O público presente vibrou com a chegada de Bolsonaro, que ao descer do seu veículo fez questão de cumprimentar as pessoas através das graves de proteção.

