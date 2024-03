Evangélico morre após levar choque elétrico no interior do estado

Conforme relatos de testemunhas, um homem conhecido apenas como Leonardo estava realizando a limpeza do pátio de uma igreja na região. Segundo as informações, a bomba mergulhão apresentou um defeito, e Leonardo tentou retirá-la da água para consertá-la. Utilizando um alicate para cortar os fios, ele recebeu uma descarga elétrica intensa, deixando-o inconsciente.

Os moradores locais prontamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A viatura 10 de suporte básico foi despachada para o local, e ao chegarem, os socorristas encontraram Leonardo no chão, em parada cardíaca.

Apesar dos esforços, incluindo o apoio da ambulância de suporte avançado (02), que se deslocou de Rio Branco para ajudar, Leonardo não resistiu e faleceu dentro da ambulância.

Foram momentos angustiantes, com a Polícia Militar do município oferecendo apoio. Quando a equipe médica chegou, iniciou-se um intenso trabalho de reanimação, durando mais de 40 minutos na tentativa de salvar a vida de Leonardo. Infelizmente, ele não resistiu e veio a óbito no interior da ambulância.

O corpo do evangélico foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da capital, onde passará por todos os procedimentos necessários antes de ser liberado para a família.