Fotos mostram antes e depois de Rio Branco após segunda maior enchente da história; veja

O fotógrafo Pedro Devani registrou a segunda maior enchente do Rio Acre deste ano, quando o manancial marcou 17,89 metros na capital.

Os órgãos de proteção e a Defesa Civil consideram que as enchentes que atingiram o Acre em 2024 é o maior desastre ambiental do Estado, por conta do número de cidades e pessoas atingidas.

Das 22 cidades, 19 ficaram em emergência, o que configura 86% do estado. O número de atingidos, que engloba todos os afetados pela cheia, independente de serem desalojados ou desabrigados, ultrapassou os 120 mil.

O fotógrafo também registrou a vazante do Rio Acre na capital e mostrou os impactos do desastre natural em Rio Branco.

Nesta quinta-feira (14), o rio marcou 09,64 metros, abaixo da cota de alerta e transbordo.

Veja as imagens e compare: