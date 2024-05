Custo de construção no Acre registra alta em doze meses e preço se torna o 4º maior do país; veja valor

O custo para construir no Estado do Acre teve um aumento significativo no último ano. Segundo dados divulgados na sexta-feira (10), o aumento foi de 4,27%, elevando o custo do metro quadrado para R$1.894,79. Isso coloca o Acre como o 4º estado com o maior custo de construção do país. Apenas Roraima, Rio de Janeiro e Santa Catarina têm custos mais altos nesse período.

Contrariando a tendência nacional, o Acre registrou um aumento de 0,41% em abril, representando um aumento de 0,34 ponto percentual em relação a março, alcançando o maior índice desde setembro de 2022. No acumulado dos últimos doze meses, o estado teve um aumento de 2,51%, superando os 2,36% registrados no ano anterior.

Apesar de uma leve queda nos custos da construção em abril deste ano, o índice acumulado em 2024 já alcança 1,1%, refletindo a complexidade do cenário econômico atual. Destaca-se o recuo de 0,05% no Índice Nacional da Construção Civil no Acre em abril, algo pouco comum nos últimos anos.

Aumento nacional

Os custos com materiais aumentaram 0,55% e os custos com mão de obra subiram 1,21% ao longo deste ano. Nos últimos doze meses, os custos dos materiais subiram apenas 0,05%, enquanto os custos da mão de obra aumentaram expressivos 6,12%.

Especificamente, a mão de obra teve um aumento de 0,83%, impulsionado por três dissídios coletivos assinados. Esse aumento é superior aos índices de março e abril do ano anterior em 0,85 e 0,78 pontos percentuais, respectivamente.