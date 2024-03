Gladson anuncia antecipação do pagamento dos servidores públicos; veja a data

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou através de sua conta oficial no Twitter na noite desta quinta-feira (21) a antecipação do pagamento dos servidores públicos, referente ao mês de março para o dia 27, próxima quarta-feira.

Com o adiantamento, serão 52.032 servidores ativos e inativos contemplados com proventos. Até o fim do mês, o governo injeta na economia mais de R$ 300 milhões.

“Tenho uma ótima notícia para os servidores públicos estaduais do Acre: o @governo_acre vai antecipar o pagamento do salário deste mês. 🙏. Honrando nosso dever, o pagamento será feito dia 27 (próxima quarta-feira) para os servidores ativos e inativos.”, afirmou Cameli.