Gladson se pronuncia pela 1ª vez sobre candidatura de Alysson a prefeito de Rio Branco

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (15), o governador Gladson Cameli comentou as especulações de que Alysson Bestene teria a candidatura a prefeito de Rio Branco rifada pelo Progressistas.

Presidente estadual do partido, o governador declarou que espera uma decisão do Progressistas, mas, que da parte dele, não há uma decisão de retirada de candidatura do secretário de Governo.

“Eu não trabalho com boatos. Trabalho com a realidade. Eu estou focado na administração governamental. Estou convocando uma reunião após a Semana Santa para tratarmos. Atitudes do governador não tem nenhuma. Não tem nada de retirada. Eu só estou aguardando que o partido se reúna para que a gente possa tomar as decisões que seja boa para toda a sociedade”, disse.

O governador voltou a dizer que não pode colocar decisões políticas acima da governabilidade do Estado. “Essa é a minha prioridade. Nós vamos fazer ações para que nós possamos dar credibilidade a nossa população. No momento oportuno vamos falar de político e pedir apoio para o nosso candidato”, completou.