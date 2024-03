Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta sexta, 1º de março

O terceiro mês de 2024 chega com vontade de aprender! Nesta sexta-feira, dia 1° de março, o céu está ávido por lições, sejam elas íntimas ou intelectuais, mas desde que promovam crescimento, no mais amplo sentido da palavra.

A Lua Cheia gradualmente perde a iluminação, avançando pelo transformador e profundo signo de Escorpião. Nessa senda, o nosso satélite natural encara ângulos tensos com Urano, no signo de Touro, e também com Vênus e Marte, em Aquário. Com isso, a patrona das marés parece testar um pouco a capacidade de cada um lidar com seus conflitos e paradoxos internos. Contudo, é preciso saber discernir os próprios demônios internos daquilo que pode aparecer como incômodo nas demais pessoas.

O pai da psicanálise, o médico e psicoterapeuta Sigmund Freud, chamava de projeção um mecanismo de defesa psíquico pelo qual o indivíduo, muitas vezes, critica em outras pessoas aquilo que não quer ver em si mesmo. Ao direcionar atenção a terceiros e se incomodar com atitudes alheias, o indivíduo descarrega a tensão psíquica gerada por algo que ele rejeita na sua própria maneira de lidar com o mundo. E é isso que se deve evitar sob o contexto astrológico deste último dia útil da semana.

Para ajudar a tornar mais consciente o que precisa ser revelado nesses processos, o Sol pisciano, que ainda está de mãos dadas com Saturno e Mercúrio, acena harmoniosamente para o grandioso Júpiter, cujo simbolismo sintetiza a sabedoria. Assim, o céu abre espaço para as grandes lições, o crescimento interno e o amadurecimento.

Por isso, é sempre importante lembrar que, na vida, as grandes lições vêm dos relacionamentos e das experiências derivadas deles. Então, é preciso pensar duas vezes antes de sair reclamando dos outros. Que tal questionar a si mesmo e perceber se não há algo que você pode fazer diferente? Então, é por aí!

Observe: com cerca de 60% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste somente depois das 22h. Em meio à Constelação de Libra, a rainha da noite ficará visível até o amanhecer do sábado, dia 2. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural ficará alinhado a Marsick, a estrela Kappa da boreal Constelação de Hércules.

Áries: o dia promete intensidade, ariano. Cuidado com as tensões desnecessárias e as discussões infrutíferas, procurando entender os outros.

Touro: treine a sua habilidade como ouvinte para poder se comunicar da melhor maneira, taurino. É hora de ser mais empático.

Gêmeos: não deixe de lado os cuidados com a sua saúde, mesmo que a rotina esteja muito corrida, geminiano. É preciso entender melhor o seu ritmo natural.

Câncer: preste atenção nos detalhes para perceber quem realmente está aberto a você, canceriano. O céu pede mais espontaneidade com quem merece.

Leão: cuide do seu bem-estar interno e também das suas relações mais íntimas, leonino. É preciso preservar a sua casa e intimidade.

Virgem: organize os pensamentos e exponha o seu ponto de vista de maneira maleável, virginiano. É preciso convencer as pessoas das suas ideias e necessidades.

Libra: use o seu tempo e também o seu dinheiro de maneira inteligente, libriano. É fundamental que você esteja consciente do que você quer.

Escorpião: use a sua intuição de maneira inteligente e administre bem a sua sensibilidade, escorpiano. É preciso encontrar o seu espaço para brilhar.

Sagitário: faça as coisas no seu ritmo, sagitariano. O dia pode estar agitado, mas você precisa ter um espaço para cuidar do seu bem-estar.

Capricórnio: você está sociável, capricorniano, mas é preciso saber quais as companhias que realmente valem a pena para você. Esteja atento.

Aquário: administre bem as suas prioridades no trabalho, aquariano. É preciso ser eficiente e ponderado ao mesmo tempo.

Peixes: aproveite as oportunidades que surgirem para adquirir novos conhecimentos, pisciano. É hora de crescer trocando experiências.